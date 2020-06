Ricerca per:

Gli eventi della Lunga Notte delle Chiese in programma per venerdì 5 giugno sono visualizzabili al link www.lunganottedellechiese.com

A Sale i volontari dell’Associazione Amici di Santa Maria hanno ideato una serata di letture sul tema della Bellezza in una chiesa vuota di persone, ma ricca di bellezza e di spiritualità. Brani tratti da S. Francesco, da S. Agostino e da Papa Francesco sono letti dalla Compagnia teatrale i Grani di Sale.

Per un giorno nella splendida cornice delle nostre chiese, vengono organizzate diverse iniziative e programmi culturali : musica, visite guidate, mostre, teatro, letture, momenti di riflessione e tanto altro. La collaborazione è con le Diocesi italiane, i loro Vicariati alla Cultura, gli Uffici di Arte Sacra, le Pastorali Giovanili, le molte confessioni religiose. E’ un evento ecumenico .

La Lunga Notte delle Chiese è un evento organizzato dall’associazione BellunoLaNotte.com con la collaborazione delle Diocesi partecipanti. L’idea nasce nel 2016 dal progetto già attuato e di successo della “Lange Nacht der Kirchen” che si svolge in Austria e in Alto Adige già da parecchi anni, coinvolgendo centinaia di chiese contemporaneamente.

La “BELLEZZA” vista nelle sue molteplici sfumature. Una bellezza vera, che sorprende, che trascende, che suscita attrazione gioiosa, sorpresa gradita, dedizione fervida, innamoramento, entusiasmo. Una Bellezza che, “ ci mette le ali ”, e la vita acquista slancio, significato, regalando un’esperienza di benessere. In un luogo bello, che sia una città, un paesaggio, una persona, una bella musica, o un’opera d’arte, cominci a star bene, ti senti un frammento che appartiene ad un cosmo armonioso e ospitale.

Distanti ma Vicini ! Venerdì 5 giugno la Lunga Notte delle Chiese DIGITALE vi aspetta comodamente a casa vostra. Potrete collegarvi dal computer, smartphone, tablet, ed assistere alle tante performance registrate o in diretta. Sarà una giornata in cui saranno condivisi momenti di bellezza: concerti, visite guidate, riflessioni, testimonianze…e tanto altro!