Pubblichiamo una nota del Black Lives Matter movimento attivista internazionale, originato all’interno della comunità afroamericana, impegnato nella lotta contro il razzismo, perpetuato a livello socio-politico, verso le persone nere.

**********

Buongiorno,

vi inviamo, di seguito, il testo scritto per promuovere l’iniziativa che abbiamo organizzato in solidarietà a George Floyd, a tutte le vittime di razzismo ed ai manifestanti americani. Vi chiediamo di aiutarci a diffondere.

Black Lives Matter Alessandria

Black Lives Matter Dalle strade di Minneapolis e da quelle di tutto il mondo si sente un solo grido forte e chiaro: “No Justice, No Peace”.

L’omicidio di George Floyd è stato lo spartiacque che ha rotto una volta per sempre il silenzio davanti a una società che sistematicamente giudica e discrimina le persone solo per il loro colore della pelle.

Il razzismo è una malattia che deve essere debellata.

Negli Usa, in Italia e in tutto il mondo.

Anche ad Alessandria è arrivato il momento di fare la nostra parte.

Di schierarsi dalla parte giusta.

Con George Floyd e tutte le vittime di razzismo.

Dalla parte di chi negli Stati Uniti sta riempiendo le strade e facendo la storia.

Venerdì 12 giugno ore 18 piazza Santo Stefano.

#BlackLivesMatter