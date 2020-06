Mercoledì 10 giugno sarà l’ultimo giorno di scuola per gli studenti dell’Istituto Alberghiero Santachiara di Tortona e il 2020 rischia di essere un anno memorabile: non solo per il Covid, ma perché verrà “pubblicizzato” un po’ dappertutto l’inno dell’Istituto.

Dal 2014 il Santachiara propone agli allievi dei suoi percorsi formativi un laboratorio di Musicoterapia, fortemente voluto dalla docente Anna Maria Stella che in questi anni ne è stata indiscussa animatrice.

“L’obiettivo – dicono alla scuola – era costituire un coro scolastico, diretto da 3 maestri di eccezione: Gege Picollo, insegnante di Chitarra Jazz & Popular al Conservatorio A. Vivaldi di Alessandria e direttore artistico delle “Officine Musicali Paolo Perduca” di Tortona; Umberto Ferrarazzo, docente di Modern Acustic Guitar presso la RGA di Milano e in possesso di numerosi Master in Arrangiamento e Composizione; Nicola Delle Foglie, diplomato in Canto Jazz al Conservatorio A. Vivaldi, in Musicoterapia all’Università di Genova e docente di Canto Moderno.”

“Nel corso degli anni il progetto musicale ha preso piede diventando anche occasione di

recupero per ragazzi con fragilità didattiche o comportamentali – aggiungono alla scuola – che nel coro hanno trovato supporto motivazionale e incentivo alla frequenza. Anna Maria Stella consapevole dell’importante valore educativo del canto corale ha poi pensato di introdurre un elemento dal forte impatto emotivo cioé l’Inno della scuola, che consolidasse lo spirito di appartenenza e l’identificazione coi valori del Santachiara.”

Ha così commissionato a Carmine Pasquariello le parole, chiedendo che rispecchiassero appieno il clima scolastico e al maestro Roberto Dellepiane la musica.



A partire dal 2017 il coro ha iniziato a realizzare il Concerto di fine anno, con esibizioni

dapprima nell’Aula Magna dell’Istituto e poi al Teatro Civico di Tortona.

A causa dell’emergenza Covid-19 il concerto finale di questo anno scolastico è stato

annullato, ma il Santachiara ha pensato di regalare a tutti i suoi alunni un momento

musicale a sorpresa, divulgando sulle sue pagine social (IG Santachiara.tortona.serravalle e FB ODPF Istituto Santachiara Tortona e sito internet WWW.SANTACHIARAODPF.IT) il video dell’Inno, interpretato proprio dai musicisti docenti del laboratorio musicale e accompagnati anche dalla prof.ssa Antonella Arancio appassionata di canto.

Un modo per salutarsi e augurarsi buone vacanze nell’ultimo giorno di scuola.