Ripartenza a singhiozzo per il servizio di trasporto pubblico di Alessandria e provincia.Lo ha confermato oggi in Consiglio Regionale l’Assessore Gabusi in risposta ad una nostra interrogazione sulla situazione del TPL Alessandrino. Il servizio sarebbe dovuto tornare alla normalità “pre-covid”, nel pieno rispetto delle norme sulla tutela della salute, già a partire dal 14 giugno ma ad oggi, almeno stando a quanto riferito dall’assessore, siamo ancora alla fase di verifica.

Mentre la giunta Cirio dimostra una sostanziale lentezza nell’affrontare i problemi del trasporto pubblico il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del Governo Conte, dal 19 giugno 2020, ha emanato una misura compensativa per un totale di 412 milioni di euro messi in aggiunta a quelli già stanziati a disposizione delle regioni per il trasporto pubblico. Al Piemonte spetteranno ventisette milioni.

Auspichiamo quindi che vengano avviati dei processi di intervento immediato che possano supportare i cittadini e garantire alle aziende del settore del Trasporto Pubblico Locale, ferroviario e automobilistico, di rappresentare una soluzione valida per i cittadini in un periodo di emergenza e non subirne le conseguenze come accaduto in questi mesi.

Ora ci auguriamo che la giunta acceleri definitivamente per ripristinare tutti i servizi.



Sean Sacco. Consigliere Regionale M5S Piemonte