E’ stato un successo il primo giovedì di apertura serale dei negozi del centro città, tenutosi giovedì, 25 giugno, insieme alla prima edizione di “aperitiviAMOtortona”, manifestazione che abbinava ai bar del centro i produttori enogastronomici del territorio.

“Pur nel rispetto delle misure sanitarie restrittive e le poche leve sulle quali ha potuto agire l’Amministrazione comunale – ha dichiarato il vice Sindaco Fabio Morreale – ieri sera la città è ripartita in maniera ordinata e disciplinata, sia per quanto riguarda il comportamento dei cittadini, che dagli stessi esercenti. Tanti i tavolini tutti occupati fuori dai bar e dai ristoranti tortonesi che hanno contribuito alla riuscita di questa prima serata sperimentale che proseguirà tutti i giovedì del mese di luglio. Sentiti ringraziamenti vanno all’Unione Commercianti, a tutti gli esercenti, ai produttori, ai volontari della Protezione Civile, alla nostra Polizia Municipale e alle forze dell’ordine in generale, per aver consentito lo svolgimento della manifestazione in maniera ordinata”.