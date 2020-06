Il Comune stavolta non c’entra perché come dice la denominazione, siamo in presenza di una strada privata, per cui la competenza se aggiustarla o meno, tocca ai residenti o nel caso in cui fosse inserita, al relativo Consorzio.

La persona che abita nella zona e che ci ha segnalato il caso e che, per tutelare la privacy manterremo anonima, non ne può davvero più di buche, manto stradale a pezzi, scarsa illuminazione e di uno stato che non ri trova neppure nelle strade dei Paesi del Terzo Mondo.

“Abito in strada Privata Ossona che si trova vicino a Corso Alessandria – ci dice il lettore – e queste immagini documentano le condizioni penose del manto stradale di strada. La zona inoltre, è poco illuminata, piena di erbacee…ed escrementi di cani. E anche poco transitata dai cittadini, per motivi di spazio, per le buche e tanto altro. Insomma è una vergogna avere una strada così a Tortona. Ne approfitto per lanciare un appello a chi è preposto ad intervenire a farlo.”

Effettivamente le immagini che pubblichiamo di seguito non lasciano adito a dubbi sul pessimo stato di manutenzione della strada privata che merita tutte le attenzioni possibili.