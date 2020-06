Il Coronavirus è ai minimi termini per cui è possibile riprendere le Manifestazioni con la M maiuscola, cioè quelle dal vivo, anche se con le dovute precauzioni.

Venerdì 26 giugno alle ore 21,15 si esibirà al piano, presso la suggestiva chiesa di Santa Maria e Siro a Sale, il maestro Giorgio Vercillo, docente e didatta alessandrino di fama internazionale.

Il concerto è organizzato dal Comitato Amici di Santa Maria e Siro in collaborazione con l’ Associazione Musicale “L’ Estro armonico” , che gestisce l’ Accademia Musicale San Matteo di Tortona dove il maestro Vercillo insegna, diretta da Daniela Menditto. Verranno eseguiti brani di Beethoven, Chopin, Skjabin, Tchaiikovski, Rachmaninov, Debussy e Liszt.

Il concerto è uno dei primi nella zona, se non il primo in assoluto, a svolgersi in presenza, dopo la fine delle restrizioni per l’ emergenza sanitaria, ed è stato voluto fortemente dagli organizzatori per sancire sia l’ inizio di alcuni importanti restauri della Chiesa, sia la volontà di far ripartire la musica suonata dal vivo, pur nel rispetto delle regole.

Infatti il concerto sarà esclusivamente su prenotazione, con posti distanziati come prevedono le norme, con obbligo di mascherina e misurazione della temperatura all’ ingresso. Per le prenotazioni rivolgersi al numero 335-344107 oppure alla mail comitatoamicisantamaria@gmail.com