All’alba di ieri, al termine di serrate progressioni investigative, i Carabinieri

della Compagnia di Sanremo hanno eseguito tre ordinanze di custodia

cautelare in carcere emesse dal Giudice per indagini preliminari presso il

Tribunale di Imperia, su richiesta della locale Procura della Repubblica, nei

confronti di tre pregiudicati di origine marocchina.

L’indagine – condotta dalla Sezione Operativa della Compagnia di Sanremo e

coordinata dalla richiamata Procura imperiese – ha permesso di documentare

la responsabilità dei soggetti in ordine ad una rapina commessa l’inverno

scorso a Bussana.

I fatti risalgono alla notte del 16 febbraio scorso, quando i tre malviventi

aggredirono un 44enne italiano mentre percorreva a piedi la pista ciclabile.

L’uomo, dopo essere stato circondato, veniva colpito con un calcio da uno dei

tre rapinatori, mentre un complice lo afferava per la testa puntandogli un

coltello alla gola ed il terzo gli strappava il marsupio che portava intorno alla

vita. I tre sono poi fuggiti a piedi con il maltolto (20 euro in contanti ed uno

smartphone), facendo perdere le proprie tracce.

Qualche ora più tardi, la vittima – ancora in stato di shock – riusciva a

raggiungere la caserma dei Carabinieri di Sanremo dove denunciava

l’accaduto. L’indagine – svolta dagli investigatori della Sezione Operativa

della Compagnia di Sanremo coordinati dal Ten. Sebastiano MELONI – si è

sviluppata attraverso l’analisi dei sistemi di videosorveglianza pubblici e

privati, consentendo di ricostruire la fuga dei rapinatori. Successivamente,

grazie all’esperienza ed alla conoscenza dei soggetti dediti a quel tipo di reato

nel comprensorio matuaziano, i militari dell’Arma sono riusciti ad

identificare i malviventi. I tre rapinatori sono stati trasferiti presso l’ istituto

penitenziario di Imperia a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.