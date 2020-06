Il Sindaco di Pontecurone non sarà dei più giovani ma in fatto di tecnologia e viglia di riprendere la vita normale si pone già all’avanguardia: il Comune infatti sta già programmando l’attività futura e la ripresa delle manifestazioni.

“Sono molto lieto di poter annunciare – dice il Sindaco Rino Feltri – che il Comune di Pontecurone, in collaborazione con la Biblioteca “Sandro Castelli” e l’ Associazione “Il paese di don Orione ONLUS” riparte anche con i suoi progetti e sue iniziative di carattere culturale, rivolte ai cittadini di Pontecurone. E’ stato un momento veramente molto difficile quello che abbiamo passato, ma forse proprio la cultura ci ha fatto sentire più vicini, ci ha aiutato a riflettere, a pensare e a guardare al domani. Mai come in questo momento sono importanti e fondamentali lo scambio, la comunicazione, la condivisione.”

La presentazione delle iniziative avverrà pubblicamente con una video conferenza stampa riservata ai giornalisti in programma Lunedì 8 giugno e anche in questo caso Feltri si pone all’avanguardia essendo il primo Comune del Tortonese che organizza una video conferenza stampa.