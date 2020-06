Franca Albini nasce in Eritrea luoghi dal caratteristico irripetibile paesaggio di cui è fieramente orgogliosa Inizia a disegnare sin da piccola: la sua vera grande passione

I volti ritratti da Franca sono il risultato d’una ricerca attenta, accompagnata dalla spontanea passione per il disegno, ha la capacità di fermare, con la matita soggetti interessanti, frutto d’un impegno scolpito nel suo animo, attraverso la personalissima tecnica con il tempo raffinata.

La maturità conseguita all’Istituto d’Arte Nicolò Barabino di Genova, soddisfa pienamente la sua inclinazione per l’arte figurativa, l’innata abilità si manifesta nel suo animo sin da piccola, quando ha iniziato con la copia dal vero, per arrivare a saper costruire la forma nel disegno geometrico, laddove riscontra la perfezione, la stessa trasmessa ai suoi allievi del Liceo Scientifico Galileo Galilei della nostra città impartendo, fra l’altro, lezioni in materia di storia dell’arte.

I lavori escono dalle sue mani con naturalezza .. con la sensazione dell’infinito, sempre presente in ogni suo lavoro, come lei stessa precisa, inizialmente nel ritrarre animali.

L’umanità è al centro dell’Universo .., così sostiene con fermezza; successivamente è colpita dalla figura femminile da lei ritenuta … bellezza del corpo … una conferma compresa sin dal tempo degli egizi…., assicura.

È questo il presupposto con cui ha iniziato a studiare i volti, uno ad uno, una meditazione ponderata, attraverso la quale scruta nell’intimo dei suoi soggetti.

L’osservatore non fatica ad individuare il profilo interiore del personaggio: dal volto ne individua il carattere, letto nell’espressione di ogni componente del viso: dagli occhi alle labbra; persino la postura, le mani rispecchiano buona parte della sensibilità insita nella figura ritratta, in particolare, si sofferma sulle donne orientali … hanno una dolcezza ormai sfumata …

È sufficiente posare lo sguardo sui lavori scaturiti dalla delicatezza d’animo di Franca, per cogliere il preciso riscontro confermato nella sua espressione … critica con me stessa.

Franco Montaldo