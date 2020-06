Una nuova interpretazione del calendario Maya stabilisce che il 21 giugno sarà la fine del mondo. Sfidando sorte e profezie, Barkyn ha deciso di dedicare questa giornata all’antichissima pratica dello yoga, fulcro di tecniche e conoscenze volte a celebrare la vita e una pacifica esistenza. Perché il doga (yoga con il cane) porta benessere? Prima di tutto il doga riduce i livelli di stress dell’animale. Così come gli esseri umani, anche i cani sono suscettibili all’energia che li circonda, pertanto se il proprietario è stressato lo sarà anche il suo cane. Considerato che la pratica dello yoga aiuta a rilassare la mente e il corpo, farla assieme al cane rilasserà entrambi.

Prima di tutto trovate uno spazio comodo e tranquillo per iniziare la pratica, poi seguite questi semplici consigli.

Ascoltate il respiro

Iniziate a respirare in modo rilassato, inspirando attraverso il naso ed espirando attraverso la bocca. Cominciate da seduti con le gambe incrociate (posizione del loto), il vostro cane dovrebbe restare seduto sopra le gambe o accanto a voi. Ora iniziate a respirare, concentrandovi su ogni inspirazione ed espirazione, cercando di connettervi con il vostro cane. Dovreste iniziare a massaggiare delicatamente il vostro cane per aiutarlo a rilassarsi. Rimanete fermi per almeno due minuti.

Toccate il cuore

Questa posizione è ideale per connettersi al proprio cane. Sedetevi sul pavimento con le gambe incrociate con il cane di fronte a voi, rivolto in avanti. Mettete una mano sul cuore e l’altra sul cuore del vostro cane. Chiudete gli occhi, concentratevi sulla respirazione e provate a connettervi per almeno tre minuti.

La sedia

Una posizione yoga semplice e adatta ai cani è quella della sedia. Fate sedere il cane sulle zampe posteriori. Quindi aiutatelo ad alzare le zampe anteriori. Questa postura allungherà i suoi muscoli addominali e le zampe anteriori, oltre ad aiutare a rafforzare le articolazioni delle zampe posteriori.

Come un serpente

Sdraiatevi sullo stomaco e sollevate la parte superiore del corpo per eseguire la posizione del serpente. Appoggiate i palmi delle mani sul pavimento, vicino al petto. Quindi, spingete la parte superiore del corpo verso l’alto, mantenendo i fianchi e le gambe sul pavimento. Sollevate il corpo il più possibile e guardate dritto davanti a voi o verso l’alto. In questa posa il vostro cane dovrebbe trovarsi vicino a voi, ancora una volta per connettersi ed essere più rilassato. Respirate e mantenete la postura tra i 10 e i 60 secondi.

Saluti al sole

I saluti al sole aiutano ad allungare i muscoli. Sollevate delicatamente le zampe posteriori del cane verso il soffitto. Mentre siete in questa posa, iniziate a massaggiare le cosce del vostro cane. La vostra postura dovrebbe invece portarvi a una flessione semi-eretta, cioè comprimete le scapole, curvate la schiena e spostate la pancia verso il pavimento (in forma di L al contrario).

Sulle gambe

Sdraiatevi con le scapole sul pavimento, posizionate il cane sulla parte inferiore delle gambe. Questa posizione lavora molto sulla forza delle gambe e sull’equilibrio. Un tipo di postura che necessita di grande fiducia tra il proprietario ed il cane.

La Savasana

Si tratta di una postura che rimuove la stanchezza e rilassa la mente. Per iniziare, sdraiatevi sul pavimento sulla schiena e mantenete una posizione comoda per braccia e gambe. A questo punto potete posizionare il vostro cane sdraiato sul petto o accanto a voi. Chiudete gli occhi e concentratevi sul respiro. Questa posizione, da mantenere per almeno dieci minuti, dovrebbe essere integrata con della musica adatta alla meditazione.

