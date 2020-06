A conclusione di questo anno accademico insolito, bruscamente interrotto da ormai più di 3 mesi, a causa dell’ emergenza sanitaria, l’ Accademia Musicale San Matteo diretta da Daniela Menditto (nella foto), a partire da questa settimana, pubblicherà in rete una serie di video, inviati dagli allievi e dai docenti della scuola, che hanno continuato a far lezione tramite la didattica a distanza dalle loro case, cercando di mantenere vivo l’ interesse dei ragazzi verso la musica.

Nella settimana dal 15 al 19 giugno verranno anche organizzati saggi virtuali di canto, di musica moderna e musica classica, tramite piattaforma on line, per dare la possibilità agli allievi di esibirsi in diretta davanti ad un pubblico in rete, per poter concludere tutti insieme l’ anno scolastico, nel solo modo possibile in questo periodo di restrizione, nella speranza di poter riprendere al più presto sia i corsi tradizionali, sia gli eventi musicali, sia i momenti di allegria e convivialità che hanno sempre contraddistinto questa Accademia Musicale.



Ecco i link del primo video introduttivo:

