L’Asl di Alessandria ha confermato di voler riaprire tutti i reparti che all’inizio dell’anno erano in funzione presso l’ospedale di Tortona e che, salvo gravi e al momento non prevedibili situazioni di grave emergenza come quelle vissute a marzo, non sarà più Covid Hospital.

L’annuncio è del sindaco Federico Chiodi ed è arrivato durante un incontro al quale erano presenti il Direttore sanitario Federico Nardi, il Commissario per il coordinamento dell’attività distrettuale Gabriele Ghigo e il Direttore del Distretto sanitario Novi-Tortona Orazio Barresi per illustrare la Fase 2 della gestione sanitaria dell’emergenza.

“Durante l’incontro – dice il Sindaco di Tortona, Federico Chiodi – è stata confermata l’intenzione di riportare alla normalità l’ospedale di Tortona entro la fine di questo mese con il ripristino di tutti i reparti. Ovviamente quando verranno ultimate le operazioni di sanificazione.”

La novità però non è questa ma il fatto che l’Asl non manterrà un reparto Covid a Tortona: “È intenzione dell’Azienda Sanitaria – aggiunge il Sindaco di Tortona – di istituire un reparto Covid presso l’ospedale di Casale Monferrato con una trentina di posti per eventuali ricoveri. Personalmente prendo molto bene la notizia della della totale riapertura dell’ospedale e di tutti i reparti. Colgo quest’occasione per ringraziare il commissario Galante e in particolar modo il direttore sanitario Nardi per aver tempestivamente attuato questa riconversione molto importante per i cittadini di Tortona.

Non avere un reparto Covid a Tortona è importante perché così si potrà dare il via al completo recupero dell’ospedale con la realizzazione della Fisiatria e, grazie ad una probabilme convenzione con un privato l’apertura di un reparto di cardiologia e DEA (Dipartimento Emergenza)