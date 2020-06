In questi ultimi mesi in cui tutti siamo stati messi a dura prova, l’Amministrazione comunale di Villaromagnano ha affrontato l’emergenza epidemiologica agendo su più fronti.

E’ stata assicurata ogni giorno l’apertura degli uffici, pur a ranghi ridotti, mettendo a disposizione le stampe delle autocertificazioni, pubblicando sul sito ogni informazione utile sull’argomento, compreso i dati relativi ai contagi da Coronavirus sul territorio, reperendo in più tornate le mascherine da distribuire gratuitamente alla popolazione residente, sanificando strade, piazze, la sede comunale e fornendo i buoni spesa alle famiglie più bisognose.

La prima fornitura di mascherine per la protezione individuale è stata la più difficile da reperire, perché si è trattato di importarle dal mercato estero, tramite un contributo alla CRI; poi col passare dei giorni è stato possibile acquisirne altre direttamente da fornitori nazionali.

La distribuzione si è così sviluppata:

mascherine monouso destinata agli over 65 (presso farmacia) mascherine lavabili, una per ogni nucleo famigliare (recapitate direttamente a casa) mascherine monouso per tutti (presso farmacia) mascherine lavabili per tutti (recapitate direttamente a casa). Quest’ultimo stock è stato donato dalla Protezione Civile della Regione Piemonte.

Per quanto riguarda l’emergenza alimentare, dopo aver identificato i nuclei famigliari maggiormente bisognosi, anche tramite l’autocertificazione, sono stati distribuiti in due tranche dei buoni spesa, in tagli da € 25,00 cadauno, spendibili presso il supermercato e la farmacia del paese. La spesa sostenuta nei mesi di aprile e maggio è stata interamente finanziata con un contributo statale.

Inoltre, il Comune di Tortona ed il Lions Club Castellania Coppi hanno donato pacchi alimentari alle famiglie Villettesi che si sono venute a trovare in difficoltà a causa del Covid-19.