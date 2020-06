Ricerca per:

Un medico stanco è un medico pericoloso, un medico che non ne può più è un medico che se ne va. In ogni caso saranno i pazienti a farne le spese.

Non ci stiamo.

Adesso lavoreremo ancora di più, come se fossimo reduci da una bella vacanza: amplieremo gli orari e attiveremo visite serali e festive?

In una Regione che partiva prima del Covid in una situazione di gravissima carenza di specialisti, con gli organici depauperati da un ingiusto Piano di Rientro, i Pronto Soccorso retti da medici a gettone, i posti di Direttore di SC e SS falciati, le nostre carriere umiliate.

Dopo che abbiamo portato il contagio nelle nostre famiglie. O che siamo stati lontani da loro per paura di contagiarle.

Dopo che almeno 60 di noi sono stati ricoverati, e che almeno il 15% dei sanitari ha contratto il Covid (i dati non sono noti e soprattutto non è noto il contagio degli operatori direttamente a contatto con i pazienti Covid).

Dopo avere, per legge, escluso i sanitari dalla quarantena.

Dopo averci fatto, per legge, lavorare con le maschere chirurgiche tra i pazienti Covid.

Ambulatori aperti fino alle 20.00 per recuperare le liste d’attesa?

“Lavoreremo anche di notte? Noi non ci stiamo!” La protesta dell’Associazione Medici e Sanitari del Piemonte