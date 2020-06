Altro passo importante verso la normalità e un’occasione per apprezzare le bellezze artistiche di Tortona in questo periodo in cui di manifestazioni non ce ne sono ancora ma stanno per essere messe in cantiere.

Con cinema chiusi domenica a Tortona c’è una grande opportunità, cioé quella della riapertura al pubblico Casa Barabino e Gipsoteca “Luigi Aghemo”

Domenica 7 Giugno 2020, infatti, come ogni prima domenica del mese, dopo il lungo lockdown sarà possibile visitare gli allestimenti di vita e lavoro di Casa Barabino con lo studio del pittore divisioni Angelo Barabino e molte opere.

L’iniziativa è avviata dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Tortona e Casa Barabino, situata nell’omonima via nel rione Città-Giardino, nel pieno rispetto delle norme sarà visitabile dalle ore 15.00 alle ore 19.00.

Sempre nello stesso orario sarà inoltre possibile visitare la Gipsoteca “Luigi Aghemo” in via Calcinara che contiene un’interessante serie di opere dal famoso scultore piemontese.

L’ingresso è gratuito.