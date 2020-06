Lei si chiama Nicoletta Filella, è tortonese ed è la figlia di due tortonesi illustri, Franco Filella e Stefanella Ravazzi, entrambi insegnanti ed entrambi impegnati politicamente a livello locale. Malgrado questo per, Nicoletta, come tanti giovani del posto per trovare un lavoro che la soddisfacesse e per cercare di valorizzare il suo grande hobby che è la musica ha dovuto cambiare città.

Nicoletta è psicologa presso un grande centro Lombardo, insegna presso una scuola di Musica e canta. Oltre a comporre musica.

Si è esibita in diversi concerti ma cerca di portare avanti contemporaneamente e nel migliore dei modi queste sue passioni.

Passioni che però non passano inosservate perché proprio in questi giorni un giornale importante del settore, ha deciso di intervistarla, stavolta nel suo di cantante. Parliamo di “Spettacolinews” che le dedica un gran bell’articolo in occasione dell’uscita del suo ultimo brano musicale: “Prelude” prevista per venerdì’ prossimo 3 luglio.

“Nicoletta Filella, pianista classica, compositrice e cantautrice – scrive Chroitian Pedrazzini – ci invita virtualmente, a festeggiare con lei il suo compleanno con il singolo “Prélude” che introduce il nuovo disco “Uno”, in uscita il 3 luglio. Nicoletta è una forza della natura, ama sentirsi libera di esprimere con le sue composizioni il suo mondo interiore, trasportandoci nella musica come in un viaggio ideale tra Londra, New York, dove ha vissuto e Milano, la campagna piemontese o il mare di Calabria, luoghi del cuore dove ha casa e pianoforte. Con questo nuovo ambizioso progetto Nicoletta, torna alle origini riaffermando la sua identità di pianista classica e compositrice oltre che cantautrice.”

Poi inizia l’intervista vera e propria che potete leggere al link http://www.spettacolinews.it/nicoletta-filella-nel-giorno-del-suo-compleanno-ci-regala-il-suo-prelude-20200687300.html