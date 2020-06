Nella Fase 3 i cittadini di Imperia dovranno avere sempre con sé la mascherina da utilizzare in caso di necessità. È quanto prevede la nuova ordinanza del sindaco di Imperia, Claudio Scajola, che specifica anche quando questa debba essere indossata, ossia in tutte le situazioni in cui non sia possibile garantire il mantenimento della distanza di sicurezza di un metro da altre persone, fatti salvi i familiari o altre persone abitualmente conviventi.L’ordinanza, elaborata secondo le disposizioni del D.P.C.M. del 11/06/2020, sarà valida da domani, lunedì 15 giugno 2020, sino a cessata esigenza.Sono esclusi dall’obbligo i bambini al di sotto dei sei anni ed i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l’uso continuativo della mascherina.Nell’ordinanza il primo cittadino ribadisce che l’utilizzo delle mascherine si aggiunge alle altre misure, come il distanziamento fisico e l’igiene costante e accurata delle mani, “che restano invariate e prioritarie” e “la cui corretta applicazione potrà permettere la minor diffusione del virus”.