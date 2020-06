“Ciao, sono io… Imperia. È un po’ che non ci vediamo, eh?”. Inizia così il nuovo video promozionale della Città di Imperia, pubblicato nella prima domenica dalla riapertura dei confini tra le Regioni. Una giovane voce femminile fuori campo racconta una Città che aspetta di rivivere e di far vivere ai turisti esperienze autentiche, in un gioco emozionale tra immagini “vuote” e “piene”. Il video si conclude con l’hashtag #misietemancati, un messaggio diretto ai cittadini e ai turisti.

Realizzato dallo staff dell’ufficio Turismo del Comune di Imperia, lo spot è stato pubblicato oggi in anteprima sulla pagina Facebook dell’Ente. Sarà utilizzato per campagne mirate, attraverso diversi media, rivolte al mercato del Nord Italia.

“Volevamo un video dolce e intenso, capace di esprimere il benessere che la nostra città può offrire tra mare, collina, spazi aperti, prodotti tipici. Emerge tutta l’autenticità di Imperia. È un invito a respirare la bellezza dei nostri luoghi, a tornare alla vita dopo mesi molto difficili. Quel #misietemancati credo colga l’essenza dell’Imperia del 2020, che è una Città ormai legata al turismo e ai suoi turisti. Siamo pronti, in sicurezza, a ridare a tutti loro il nostro bentornati”, commenta l’assessore Gianmarco Oneglio.

Qui il link al video: https://www.facebook.com/watch/?v=645416246317208