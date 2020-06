Con il Decreto 66 del 5 giugno 2020 Regione Piemonte disciplina ulteriori disposizioni

attuative per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19.

In particolare, per quanto riguarda la Formazione professionale, è consentito svolgere gli esami finali in presenza, nel rispetto di tutte le misure di regolamentazione e contenimento del virus previste dai Protocolli di riapertura.

Anche gli allievi dell’Istituto Santachiara potranno dunque concludere il loro percorso di

studi con una prova orale, discussa di fronte a una Commissione d’Esame composta da

un Presidente esterno – nominato dalla Regione – e da due membri interni alla scuola.

L’istituto SANTACHIARA ha presentato la richiesta di Commissione Esame dal 22 al 25

giugno per i corsi triennali di Qualifica di OPERATORE DELLA RISTORAZIONE –

PREPARAZIONE PASTI (CUCINA), OPERATORE DELLA RISTORAZIONE – SERVIZI DI SALA E BAR e OPERATORE DEL BENESSERE – ESTETICA e dal 1 al 3 luglio per il corso di Diploma

professionale di TECNICO DEI SERVIZI DI SALA E BAR.

La prova è composta da due griglie di osservazione: la prima valorizza il percorso

formativo svolto dagli alunni ed espresso con i crediti valutativi, la seconda riguarda

l’esame vero e proprio, svolto mediante un colloquio, durante il quale il candidato è

chiamato a dimostrare l’acquisizione delle competenze professionali, anche a partire da

quanto appreso nello svolgimento del project work e dello stage.

Laddove possibile, parte dell’esame può anche essere costituito da: – una dimostrazione

pratica eseguita in laboratori; – un manufatto preparato in un momento precedente

all’esame; – un progetto elaborato precedentemente all’esame.

Per gli allievi delle classi prime e seconde, attualmente impegnati nell’attività conclusiva

di project work, la scuola terminerà il giorno 11 giugno p.v. A partire dal 25 giugno 2020

sarà possibile accedere all’area riservata del registro elettronico e scaricare la Scheda di

Valutazione di fine anno scolastico (pagella), l’eventuale Piano di Recupero degli

Apprendimenti e i compiti per le vacanze.



A partire da lunedì 8 giugno la Segreteria della sede di Tortona apre al pubblico tutte le

mattine dal lunedì al venerdì con orario 9:00 – 12:00. Il front office è in grado di accogliere al massimo 3 persone per volta, pertanto è preferibile prendere appuntamento.

In ogni caso si raccomanda di recarsi a scuola esclusivamente per gli atti non erogabili a

distanza. L’ingresso è consentito solo a chi indossa i dispositivi di protezione e può

autocertificare il suo stato di buona salute.