I bambini possono giocare tranquilli e anche gli adulti si sentiranno meglio grazie al nuovo intervento varanto dalla Giunta Comunale di Tortona che nei giorni scorsi ha autorizzato un intervento straordinario di sanificazione ambientale in diverse aree verdi della città.

E’ prevista la sanificazione di ambienti esterni con la riduzione di presenza di zanzare tramite adulticida e antilarvale, in quattro interventi che si svolgeranno nei mesi di giugno, luglio, agosto e settembre presso aree verdi e alberate pubbliche individuate sul territorio cittadino.

Il servizio è stato appaltato con affidamento diretto alla società Gruppo Indaco srl di Milano, per un importo di 4.990 euro.

“Quest’anno abbiamo ritenuto particolarmente importante realizzare questo intervento – ha dichiarato Fabio Morreale, vice Sindaco e Assessore all’Ambiente – innanzitutto per prevenire il fenomeno delle zanzare, problema annoso per la nostra città, includendo anche le frazioni. Inoltre come Amministrazione comunale consideriamo imprescindibile ogni iniziativa a tutela della salute pubblica, anche in considerazione dell’emergenza sanitaria che stiamo attraversando”.