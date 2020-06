Un ringraziamento ai Lions Club Tortona Host e Tortona Castello che aderendo al progetto del Lions Club International intitolato “E io avrò cura di te” hanno avviato, in collaborazione con le farmacie Zerba e Moderna di Tortona, una raccolta di beni di prima necessità per la prima infanzia, come latte in polvere, omogeneizzati, detergenti, biberon, giocattoli per l’apprendimento, da donare alle famiglie che in questo particolare momento si trovano in difficoltà economica, individuate con la collaborazione della Consulta della Associazioni di Volontariato.

Ringraziamenti anche a Milena Papandrea, tortonese che in queste settimane ha fornito il proprio supporto al Comune producendo e regalando mascherine, prodotti di sanificazione e generi di prima necessità; grazie anche ad Alessandro Baldi e all’associazione “Amici del quarto piano” di Pavia che hanno donato nei giorni scorsi un’altra, ingente fornitura di prodotti alimentari per il servizio Spesa Solidale.

Il Sindaco Federico Chiodi