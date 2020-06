Ricerca per:

“Grazie alla professoressa Loredana Laguzzi – conclude Giovanni – ho potuto partecipare ai corsi di potenziamento per i Giochi organizzati dall’UNIPO, che mi hanno permesso di completare la mia preparazione. Un ringraziamento particolare al prof Paolo Belletti, che mi ha guidato anche in questo periodo di quarantena inviandomi schede ed esercizi di allenamento. Questa esperienza mi ha offerto la possibilità di misurarmi con argomenti nuovi e problemi stimolanti. Sono fermamente convinto della validità di tali concorsi e mi auguro che la mia scuola continui a parteciparvi con entusiasmo e spirito di sana competizione.”

I Giochi sono, infatti, inseriti da anni nel programma del Ministero per la valorizzazione delle eccellenze, cui contribuisce la Società Chimica Italiana con una relazione puntuale sugli esiti dei giochi.

L’edizione di quest’anno si è svolta con un’innovativa procedura telematica necessaria per una corretta ed adeguata gestione delle varie fasi dei giochi e delle rilevazioni delle eccellenze all’interno delle scuole superiori statali e paritarie.

“Sono molto soddisfatto del grande risultato ottenuto per diversi motivi – dice Giovanni – prima di tutto, come studente del liceo classico, ho dimostrato che il mio indirizzo di studi prepara ad affrontare indistintamente prove che spaziano dall’ambito umanistico a quello scientifico. Inoltre, sono felice perché questo traguardo rappresenta il coronamento della lunga e intensa preparazione che mi ha impegnato nelle settimane precedenti la prova.”

Un successo che abbiamo anticipato nei giorni scorsi annunciando il secondo posto di un giovane del liceo Amaldi di Novi Ligure, ma adesso lo spazio è tutto per lui: parliamo di Giovanni Goggi studente della 5° classico del Liceo “Giuseppe Peano di Tortona” vincitore delle finali regionali dei Giochi della Chimica