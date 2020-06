In val Curone era una figura di spicco e la sua morte all’età di 66 anni stata un dolore per tante persone.

Parliamo di Gianfraco Giani ex presidente e socio fondatore del Consorzio Salame Nobile del Giarolo. E’ deceduto ieri in seguito ad una grave malattia che non lascia scampo e della quale era affetto.

Giani era titolare di un noto salumificio in Val Curone e, come detto, uno dei soci fondatori del Consorzio salame nobile del Giarolo, nato alcuni anni fa per valorizzare un prodotto locale, cioé il salame che nel Tortonese ha una propduzione che risale ad oltre 140 anni.

Le notizie intorno alla specialità di questo insaccato sono reperibili già nell’Ottocento, periodo durante il quale i salami della zona godevano di notevole prestigio.

Una minuta dell’allora sindaco di Tortona, in risposta ad una circolare della Camera di Commercio, riferibile al decennio 1870-1880, informa, infatti, che la principale specialità gastronomica del comprensorio tortonese sono i salami ed altri generi affini. Ciò appare confermato dagli importanti riconoscimenti a livello internazionale: nel 1889, all’esposizione internazionale di Parigi, in occasione del centenario della rivoluzione francese, il salame viene premiato con diploma e medaglia d’argento. Numerosi sono inoltre i riscontri, risalenti ai primi del Novecento, di pranzi ufficiali di governanti e aristocratici, nei quali sono presenti in menu i cosiddetti “giarolini”, sorta di cacciatorini che incontrano vasto favore. Da qui il riferimento del nome per il Salame Nobile del Giarolo e di qui l’idea di un gruppo di persone, che hanno visto in prima linea Gianfranco Giani, di realizzare il Consorzio.

“Ci ha lasciati Franco – dicono al Consorzio Salame Nobile del Giarolo – socio fondatore nonchè uno dei mastri norcini delle Terre del Giarolo. Vogliamo ricordarlo intento a farci assaporare la tua arte, come più volte ha fatto». Questa nota accompagna l’immagine che vedete a fianco e che è stata pubblicata in ricordo proprio del produttore tortonese.

Giani lascia la moglie Mariangiola la figlia Caterina, consigliere comunale di San Sebastiano Curone, il nipotino Gabriele e il fratello Paolo, oltre a tanti parenti, cugini e amici.

I funerali, provenienti dall’abitazione di Brignano Frascata Isaranno celebrati domani, martedì 9 giugno, alle 16, nella chiesa parrocchiale del paese.

Come noto non potranno parteciparvi oltre 15 persone e dovranno comunque tenere le distanze sociali così come previsto dal DCPM del 26 aprile 2020 con le misure anti Covid.