Furibonda lite per futili motivi tra due stranieri intorno alle 18:30 di oggi, martedì 30 giugno nel centro di Acqui Terme.

Secondo la prima sommaria ricostruzione, i due, entrambi ubriachi, hanno iniziato a litigare quando uno dei due è stato colpito al volto con una bottiglia.

Alcuni passanti hanno dato l’allarme e sul posto è giunta l’ambulanza del 118 che ha trasportato la vittima, un marocchino di 38 anni, residente in città, all’ospedale di Acqui Terme in prognosi riservata ma non in pericolo di vita.