Il mese di luglio si aprirà con due mostre: le sale al secondo piano del Castello del Monferrato ospiteranno la collettiva d’arte ArtMoleto, Timeless, a cura di Michelle Hold. Gli artisti in esposizione saranno Gió Bonardi, Paila Casulli, Ilenio Celoria, Piero Ferroglia, Michelle Hold, Cate Maggia, Gabriella Maldifassi, Andrea Massari, Petra Probst, Bona Tolotti, Daniela Vignati, Alexandra Winterberg. Sempre al secondo piano anche la mostra personale di Marco Tulipani Esistenza cielo.

Le mostre resteranno aperte dal 2 al 26 luglio con i seguenti orari: sabato e domenica dalle ore 10,00 alle ore 13,00 e dalle ore 15,00 alle ore 19,00. Per accedere alle sala, così come per la mostra Jas, sarà obbligatorio indossare la mascherina. È possibile prenotare telefonicamente ai numeri 0142 444329 o 0142 444330.

Sabato 4 luglio, sempre alle ore 11,00, secondo incontro di Un Cappuccino Tra le Righe. La scrittrice ospite sarà Elsa Chiesa con il suo libro La Quieta Dimora, come integrare la saggezza del cuore nella vita quotidiana. Appuntamento a Palazzo San Giorgio.

Alle ore 21,30 si ritorna al Castello con una serata a cura degli Amici della Musica Istituto Carlo Soliva. Si esibiranno i Why not band, un gruppo di ragazzi tra i 18 e i 21 anni che proporrà un repertorio di pezzi Rock e Hair-Metal anni ‘70/‘80/‘90, ma anche brani Pop contemporaneo e R&B, per cercare di soddisfare la più vasta tipologia di pubblico. I componenti del gruppo sono Ricky Roggero alla chitarra, Luca Robotti ala basso, Michy Roggero alla batteria, Francesco Marchisotti alle tastiere e Piercesare Faggioli voce.

Domenica 5 luglio alle ore 21,30 la Compagnia teatrale Fubinese presenterà lo spettacolo teatrale Stai su da dosso; cabaret in musica con Massimo Brusasco, Maurizio Ferrari, Katia Didio e Massimo Faletti.

Nel rispetto delle Linee guida, potranno assistere agli eventi musicali e teatrali un massimo di 150 persone. Per agevolare e velocizzare le operazioni d’ingresso al Castello del Monferrato è quindi consigliato presentarsi agli eventi in anticipo rispetto l’orario di inizio.

«Questi sono solo i primi appuntamenti di Estate a corte – hanno ricordato il vicesindaco Capra e l’assessore Fracchia – perché le iniziative e le proposte proseguiranno per tutta la stagione, nella speranza che, gradualmente e in piena sicurezza, si allentino sempre più le restrizioni. Quindi vi invitiamo a partecipare con entusiasmo ai nostri eventi, per riscoprire, attraverso il Castello, la bellezza di Casale e del Monferrato».