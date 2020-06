Ricerca per:

Un programma nutrito che mira ad analizzare la situazione per il Commercio e le attività produttive con un occhio alla possibili manifestazioni che potrebbero essere allestire.

Mentre il Sindaco Federico Chiodi e il vice Fabio Morreale stanno già pensando cosa proporre nelle prossime settimane per cercare di offrire manifestazioni e opportunità, dopo l’apertura del Museo del Divisionismo e del Museo Diocesano e l’annuncio da parte di Don paolo Padrini di essere già al lavoro per il Festival Perosiano, ecco che arriva un altro importante tassello: Daniele Cebrelli, presidente della Commissione Consiliare Lavoro e Occupazione, Commercio, Agricoltura, Industria e Artigianato ha convocato la prima riunione della Commissione dopo illockdown.

