Ottime notizie a Tortona per quanto riguarda la lotta al Covid-19 : la situazione dell’Ospedale ad oggi, lunedì 8 giugno: 18 persone ricoverate, uno solo residente in città. In base ai dati forniti dalla Regione Piemonte sulla gestione dell’emergenza Covid-19, risultano, oggi a Tortona, 32 contagiati e 354 persone in quarantena.

Un quadro decisamente migliore rispetto a ieri, quando presso l’ospedale di Tortona erano 19 i ricoverati, 2 i residenti a Tortona e in base ai dati divulgati dalla Regione Piemonte tramite la piattaforma che monitora l’emergenza sanitaria, i contagiati erano 36, con 380 persone sottoposte a provvedimento di quarantena.