A Tortona la situazione è molto positiva e non potremo sperare meglio per un ritorno alla completa normalità.

Naturalmente con l’apertura delle frontiere c’è il rischio che si possano essere nuovi contagi, ma vedremo come si evolverà il tutto.

La situazione dell’Ospedale ad oggi, mercoledì 3 giugno, infatti è molto positiva: 28 persone ricoverate, 3 sono residenti a Tortona. In base ai dati forniti dalla Regione Piemonte sulla gestione dell’emergenza Covid-19, risultano, oggi a Tortona, 37 contagiati e 450 persone in quarantena.

Coronavirus a Tortona: soltanto 3 tortonesi ricoverati, 37 contagiati e 450 in quarantena