Lento e costante miglioramento riguardo il Covid-19 a Tortona: la situazione dell’Ospedale ad oggi, mercoledì 17 giugno: 9 persone ricoverate, una sola residente in città. In base ai dati forniti dalla Regione Piemonte sulla gestione dell’emergenza Covid-19, risultano, oggi a Tortona, 27 contagiati e 163 persone in quarantena.

Una situazione buona e in regressione visto che ieri le persone ricoverate erano 10 129 contagiati e 169 persone in quarantena.