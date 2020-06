«Continue risse, feriti, allarmi… e sono solo l’antipasto di quanto potrà succedere ora che gli “arresti domiciliari di massa” sono finiti e le spiagge e le movide conseguenti sono state aperte. Sconcerta come si continui a prendere in giro i cittadini parlando senza dire nulla in realtà ma solo che “ci si affida alla provvidenza”! Emblematico il caso di Jesolo, seconda città balneare d’Italia, dove si riuniscono in colpo solo la politica, le amministrazioni ed i massimi livelli di responsabilità di chi deve garantire la sicurezza per annunciare che quest’anno, a Jesolo, arriveranno 0 (zero) forze di supporto! E va tutto bene, si agirà con le forze che si hanno (…???) e che tutti questi soloni hanno trovato comunque la soluzione: spiagge e piazze illuminate a giorno! Se non fosse reale sembrerebbe un delirio da ossigenazione in ricovero Covid!».

È il commento di Franco Maccari, Vice Presidente Nazionale del Sindacato di Polizia (Fsp), dopo la riunione operativa tenutasi a Jesolo a seguito di risse continue, l’ultima con 30 ragazzi coinvolti.

«Ogni anno si è posto il problema delle aggregazioni e dei numeri insufficienti che venivano mandati di rinforzo – prosegue Maccari – ma i Rappresentanti delle Istituzioni, Prefetto – Questore e Sindaco in testa, le Associazioni di categoria molto forti a Jesolo, i Rappresentanti politici del territorio, fino a pochi anni fa alzavano la voce, viaggiavano a Roma x esplicitare le necessità, si alzavano dalle sedie sulle quali ambivano a rimanere! Ora pensano ad “illuminare”! Di fronte al numero “0” (zero) di rinforzi per un litorale che non comprende solo Jesolo ma anche Chioggia, Venezia, Bibione….. centinaia di kilometri ….. centinaia di migliaia di turisti….. attività alberghiere e di locazioni ….. ed i responsabili della sicurezza si pavoneggiano per ……l’illuminazione! Se non fossero dichiarazioni pubbliche verrebbe da pensare che siamo in mano di totali incompetenti ed ir-Responsabili!».