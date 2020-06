Ieri si è concluso l’anno scolastico e il Sindaco di Tortona, Federico Chiodi, con un messaggio video pubblicato sui social ufficiali del Comune ha voluto mandare un ringraziamento a tutti per le difficoltà che studenti e insegnanti hanno dovuto affrontare da marzo ad oggi a causa dell’emergenza da Coronavirus.

“Oggi a tutti gli effetti – ha detto ieri sera il Primo Cittadino di Tortona – è l’ultimo giorno di scuola. Chiaramente gli studenti erano abituati ad affrontarlo in un altro modo prima dell’emergenza sanitaria in cui, tutto sommato, ci troviamo ancora anche se la situazione è sicuramente migliore rispetto a qualche mese fa. E’ stato un anno molto particolare un anno che mi auguro sia più ’unico che raro ma che sicuramente ha permesso lo sviluppo di un approccio differente.”

“Da un lato – ha aggiunto Chiodi che ricordiamo, è insegnate di inglese al liceo “Giuseppe Peano” di Todrtona – c’è stata la didattica a distanza degli insegnanti e dall’altro l’apprendimento e l’acquisizione delle confidenze che hanno sicuramente permesso lo sviluppo di alcune competenze che normalmente non sono così rilevanti. Sono convinto che i colleghi insegnanti ce l’hanno messa veramente tutta per dare il massimo ai ragazzi, così come sono convinto che gli studenti abbiano saputo sfruttare questa opportunità, tuttavia sicuramente è venuto a mancare una delle parti più importanti e cioé l’elemento sociale che è così fondante dell’esperienza nella scuola. Mi auguro che in autunno, quando la scuola riprenderà, ci sia anche un po’ più di normalità perché i nostri ragazzi se lo meritano e ne hanno bisogno.”