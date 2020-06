Quello della vendita a domicilio si conferma il comparto economico che sta tornando velocemente ai valori pre lockdown, tanto per le vendite (che nelle prime due settimane di ripartenza si sono attestate al 67% rispetto ai dati del 2019) quanto per le offerte di lavoro (la vendita a domicilio occupa in Italia oltre mezzo milione di persone e vale 3,6 miliardi di euro). Infatti, sono oltre 20mila le opportunità di lavoro segnalate dalle aziende di Univendita da qui a fine 2020. Si tratta di posizioni aperte per collaboratrici e collaboratori da inserire come venditori dei prodotti e servizi più diversi: dai cosmetici agli alimentari, dai beni durevoli e di consumo per la casa, agli elettrodomestici, fino ai viaggi.

«Un po’ tutte le aziende hanno da subito riscontrato un interesse molto alto da parte dei candidati, dovuto probabilmente in parte anche alla generale crisi occupazionale che ha colpito molti settori a causa della pandemia e del lockdown -spiega il presidente di Univendita Ciro Sinatra-. Del resto la vendita a domicilio ha sempre svolto un ruolo anti-ciclico, per esempio nei momenti più difficili della crisi economica cominciata nel 2008. Quella del venditore a domicilio è una professione meritocratica, nella quale vengono valorizzati i rapporti umani e in cui tutti possono trovare percorsi di carriera in linea con le proprie esigenze e motivazioni. Non ci sono barriere legate a età, studi o curriculum: la formazione qualificata e gratuita offerta dalle nostre aziende permette di diventare consulenti esperti nel proprio ambito di riferimento, in grado di proporre alla clientela prodotti e servizi personalizzati».

I venditori delle aziende associate Univendita sono circa 160 mila: il 37% sono “millennial” con meno di 35 anni e il 91% sono donne. Un recente sondaggio condotto dall’associazione su un campione rappresentativo di venditori delle aziende associate ha fatto emergere che si tratta di un lavoro solido (il 59,2% degli intervistati dichiara di svolgerlo da più di 6 anni) e gratificante: il 91% dei venditori si dichiara soddisfatto della propria scelta professionale.

Tutte le offerte di lavoro e i riferimenti per candidarsi:

300 incaricati alle vendite in tutta Italia per AMC Italia SpA – Settore: sistemi di cottura di alta gamma in acciaio inossidabile per la sana e gustosa alimentazione. Riferimenti: Numero verde 800.011.046 – Tel. 02.575481 – personale@amcitalia.it

– Settore: sistemi di cottura di alta gamma in acciaio inossidabile per la sana e gustosa alimentazione. Riferimenti: Numero verde 800.011.046 – Tel. 02.575481 – personale@amcitalia.it 4.000 incaricati alle vendite, 700 capogruppo e 30 responsabili di zona in tutta Italia per Avon Cosmetics Srl . Settore: prodotti cosmetici, di moda e per la casa. Riferimenti: Tel 02.96485111 – www.avon.it – avon@avon.com

. Settore: prodotti cosmetici, di moda e per la casa. Riferimenti: Tel 02.96485111 – www.avon.it – avon@avon.com 300 addetti alla vendita per Bofrost* Italia SpA . Settore: specialità alimentari. Riferimenti: selezione@bofrost.it, www.bofrost.it

. Settore: specialità alimentari. Riferimenti: selezione@bofrost.it, www.bofrost.it 80 consulenti per viaggiare in tutta Italia per CartOrange Srl . Settore: turismo, viaggi e tempo libero. Riferimenti: Tel. 02.58321772 (int. 1), ufficioselezione@cartorange.com, www.consulentediviaggio.it

. Settore: turismo, viaggi e tempo libero. Riferimenti: Tel. 02.58321772 (int. 1), ufficioselezione@cartorange.com, www.consulentediviaggio.it 30 operatori di vendita in Piemonte, Lombardia, Emilia Romagna, Liguria, Toscana per Conte Ottavio Piccolomini Srl . Settore: grandi vini, liquori, olio extra vergine, esclusive confezioni regalo. Riferimenti: Tel. 02.58018575 – hr@wivitalia.it

. Settore: grandi vini, liquori, olio extra vergine, esclusive confezioni regalo. Riferimenti: Tel. 02.58018575 – hr@wivitalia.it 700 incaricati alle vendite, 60 capogruppo e 15 responsabili di zona in tutta Italia per Dalmesse Italia Srl . Settore: prodotti per la pulizia della casa, cosmesi e bellezza, lingerie e abbigliamento, tessili per la casa, unità di cottura, sistema riposo. Riferimenti: Tel. 0823.513028 – www.dalmesseitalia.it – info@dalmesseitalia.it

. Settore: prodotti per la pulizia della casa, cosmesi e bellezza, lingerie e abbigliamento, tessili per la casa, unità di cottura, sistema riposo. Riferimenti: Tel. 0823.513028 – www.dalmesseitalia.it – info@dalmesseitalia.it 50 incaricati alle vendite, 10 capogruppo e 5 agenti territoriali in tutta Italia per DES Srl . Settore: sistemi innovativi per la pulizia e la sanificazione degli ambienti domestici e professionali a marchio LUX (distributore esclusivo per l’Italia). Riferimenti: Numero verde 800.098.436 – Tel. 035.4236010 – www.viveresano.eu- info@des-lux.com

. Settore: sistemi innovativi per la pulizia e la sanificazione degli ambienti domestici e professionali a marchio LUX (distributore esclusivo per l’Italia). Riferimenti: Numero verde 800.098.436 – Tel. 035.4236010 – www.viveresano.eu- info@des-lux.com 800 incaricati alle vendite e 60 capogruppo in tutta Italia per Fi.Ma.Stars Srl . Settore: prodotti biomagnetici per il benessere della persona e dell’ambiente. Riferimenti: Tel. 0332.890221 – www.fimastars.it – info@fimastars.it

. Settore: prodotti biomagnetici per il benessere della persona e dell’ambiente. Riferimenti: Tel. 0332.890221 – www.fimastars.it – info@fimastars.it 20 incaricati alle vendite in tutta Italia per Nuove Idee Srl . Settore: sistemi innovativi per il riposo e il benessere della persona. Riferimenti: Tel. 035.592843 – info@nuoveidee.com

. Settore: sistemi innovativi per il riposo e il benessere della persona. Riferimenti: Tel. 035.592843 – info@nuoveidee.com 1.100 consulenti di bellezza e 25 capogruppo e agenti in tutta Italia per Starline Srl . Settore: prodotti cosmetici e nutraceutici a marchio JAFRA (distributore esclusivo per l’Italia). Riferimenti: Tel. 0332.1434283 – www.starline-italia.com

. Settore: prodotti cosmetici e nutraceutici a marchio JAFRA (distributore esclusivo per l’Italia). Riferimenti: Tel. 0332.1434283 – www.starline-italia.com 3.000 consulenti culinarie e 250 capogruppo in tutta Italia per Tupperware Italia SpA . Settore: contenitori per alimenti e utensili per la casa. Riferimenti: www.tupperware.it – Tel. 02.722271

. Settore: contenitori per alimenti e utensili per la casa. Riferimenti: www.tupperware.it – Tel. 02.722271 400 incaricati alle vendite, 50 team leader e 5 area manager per Uniquepels Srl . Settore: prodotti di alta cosmesi. Riferimenti: N. verde 800.960.313, Tel. 0461.530000 – www.uniquepels.com – info@uniquepels.com

. Settore: prodotti di alta cosmesi. Riferimenti: N. verde 800.960.313, Tel. 0461.530000 – www.uniquepels.com – info@uniquepels.com 1.000 incaricati alle vendite, 300 capogruppo, 40 responsabili di zona e 10 capoarea in tutta Italia per Vast & Fast Srl. Settore: asciugatrici a gas ed elettriche di alta gamma. Riferimenti: Tel. 0445.370168 – www.xira.it – www.vastfast.it – job@vastfast.it

Settore: asciugatrici a gas ed elettriche di alta gamma. Riferimenti: Tel. 0445.370168 – www.xira.it – www.vastfast.it – job@vastfast.it 4.800 incaricati alle vendite e 60 team leader in tutta Italia per Vorwerk Italia Sas – Divisione Bimby. Settore: robot da cucina. Riferimenti: N. verde 800.841.811 – www.bimby.it

Settore: robot da cucina. Riferimenti: N. verde 800.841.811 – www.bimby.it 800 incaricati alle vendite in tutta Italia per Vorwerk Italia Sas – Divisione Folletto . Settore: sistemi di pulizia per la cura, l’igiene, il benessere dell’ambiente domestico. Riferimenti: Numero verde 800.014.457 – www.folletto.it

. Settore: sistemi di pulizia per la cura, l’igiene, il benessere dell’ambiente domestico. Riferimenti: Numero verde 800.014.457 – www.folletto.it 1.500 incaricati alle vendite e 50 responsabili di zona e 10 capoarea in tutta Italia per Witt Italia SpA. Settore: prodotti per la cura e il benessere naturale della persona e detergenza ecologica. N. verde 800.231.439 – www.witt.it – info@witt.it

Univendita (www.univendita.it) Qualità, innovazione, servizio al cliente, elevati standard etici. Sono queste le parole d’ordine di Univendita, la maggiore associazione del settore che riunisce l’eccellenza della vendita diretta a domicilio. All’associazione aderiscono: AMC Italia, Avon Cosmetics, bofrost* Italia, CartOrange, Conte Ottavio Piccolomini, Dalmesse Italia, DES, Fi.Ma.Stars, Just Italia, Nuove Idee, Ringana Italia, Starline, Tupperware Italia, Uniquepels Alta Cosmesi, Vast & Fast, Vorwerk Italia – divisione Bimby, Vorwerk Italia – divisione Folletto, Witt Italia, che danno vita a una realtà che mira a riunire l’eccellenza delle imprese di vendita diretta a domicilio con l’obiettivo di rafforzare la credibilità e la reputazione del settore tra i consumatori e verso le istituzioni. Univendita, che aderisce a Confcommercio, rappresenta il 46% del valore dell’intero comparto della vendita diretta in Italia (fonte: Format Research, marzo 2017).

Ufficio Stampa Univendita: Eo Ipso