Ci sarà tempo fino alle ore 12 di lunedì 15 giugno per richiedere al Comune di Casale Monferrato un contributo per le realtà del privato sociale che organizzano centri estivi.

Un’iniziativa per sostenere gli oratori cittadini, le associazioni sportive e di promozione sociale nella realizzazione di attività rivolte ai bambini e agli adolescenti, durante il periodo estivo, al fine di «garantire l’esercizio del diritto alla socialità e al gioco, sostenere le famiglie nella gestione dei tempi di lavoro e di cura ed ampliare il ventaglio di opportunità messe in campo sul territorio», come si legge nella delibera di Giunta di approvazione.

«L’importate ruolo che ricoprono per le famiglie i centri estivi dedicati a bambini e ragazzi – hanno sottolineato il sindaco Federico Riboldi e gli assessori Gigliola Fracchia e Luca Novelli – deve essere riconosciuto con azioni concrete. Per questo motivo, accanto a proporre i centri estivi comunali, mettiamo in campo un avviso pubblico che aiuti i privati anche attraverso l’erogazione di un contributo economico o la possibilità utilizzare appositi spazi per lo svolgimento delle attività proposte».

Le realtà che hanno già presentato apposita Scia (Segnalazione Certificata di Inizio Attività) per realizzare centri estivi, quindi, potranno collegarsi alla pagine www.comune.casale-monferrato.al.it/CentriEstivi2020 per scaricare l’avviso pubblico e il modello di domanda da presentare all’ufficio protocollo entro il 15 giugno.

«In questo momento sono stati stanziati 11 mila euro – hanno spiegato gli assessori Fracchia e Novelli – che saranno suddivisi in base alle domande ricevute; ma la cifra potrà essere aumentata con i fondi previsti ai Comuni dal Decreto Rilancio proprio per finanziare il potenziamento dei centri estivi. Dopo i mesi di chiusura forzata in casa, è giusto sostenere tutte quelle attività che, in piena sicurezza, facciano tornare i nostri giovani a momenti aggregativi e di socialità».

Si ricorda, inoltre, che lunedì 15 giugno si chiuderà anche il termine per le iscrizioni ai centri estivi comunali: ad oggi, infatti, ci sono ancora posti disponibili per gli alunni delle scuole dell’infanzia e primarie. Informazioni e modelli di domanda sempre alla pagina www.comune.casale-monferrato.al.it/CentriEstivi2020.