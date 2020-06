La rassegna Castelli Aperti prosegue in queste prime domeniche di giugno e molte sono le proposte di visita in ogni provincia del Piemonte.

PROVINCIA DI ALESSANDRIA

Borgo di Rosignano Monferrato

Le visite guidate partono dall’Info Point, con orario: sabato e domenica, 10.00-12.30 e 15.00-18.00, o su prenotazione negli altri giorni della settimana.

Visita guidata. Gratuito.

INFORMAZIONI

via Roma, 19 – 15030 Rosignano Monferrato ( AL )

Tel: +39 0142 489009 (Uffici comunali), +39 377 1693394 (Info Point)

Email: info@comune.rosignanomonferrato.al.it

Castello di Gabiano

visite guidate alle cantine storiche (disponibili sabato pomeriggio e domenica mattina su prenotazione obbligatoria) e la degustazione (su prenotazione).

L’Emporio dei vini è aperto tutti i giorni, con orario 10.00-12.00 e 14.00-18.00.

L’accesso al parco secolare ed al giardino a labirinto è aperto tutti i giorni, con orario 10.00-18.00.

COSTO BIGLIETTO

Intero 15 €; ridotto (6-12 anni, over 65, Tessera Amici di Castelli Aperti) 8 €.

INFORMAZIONI

Via San Defendente, 2 – 15020 Gabiano ( AL )

Tel: +39 0142 090104 Email: accoglienza@castellodigabiano.com

Castello dei Paleologi – Museo Civico Archeologico di Acqui Terme

Giugno: venerdì, 16.00-20.00; sabato e domenica 10.00-13.00, 16.00-20.00

Visita libera, visita guidata nelle giornate indicate e su prenotazione, con audioguida (al costo di 2 €).

COSTO BIGLIETTO: Intero 4 €; ridotto (6-18 anni, over 65) e gruppi (min. 20 persone) 2 €; scuole 1 €; gratuito fino a 6 anni, visitatori con disabilità, Abbonamento Musei Torino Piemonte.

INFORMAZIONI

via Morelli, 2 – 15011 Acqui Terme ( AL )

Tel: +39 0144 57555 Email: info@acquimusei.it

Villa Ottolenghi Wedekind ad Acqui Terme

Visite: venerdì, sabato, domenica e festivi. Secondo le nuove linee guida, è necessario prenotare telefonando al numero 335 6312093.

ORARIO Dal 15 giugno al 15 settembre: visite guidate con partenza alle 16.30

Visita guidata, con degustazione nelle cantine (circa 1 ora e 30 minuti).

COSTO BIGLIETTO: Villa, giardino e cantina con degustazione: 10 €.

Tempio di Herta (min. 5 persone, su prenotazione): 10 €.

Biglietto cumulativo (min. 5 persone, su prenotazione): 15 €.

Convenzioni; sconto del 10% T.C.I., Acri, Fai, Associazione Musei e Mostre; gratuito fino a 12 anni e capogruppo.

INFORMAZIONI

strada Monterosso, 42 – 15011 Acqui Terme ( AL )

Tel: 335 6312093 (prenotazione visite), 0144 322177 (struttura ricettiva)

Email: accoglienza@borgomonterosso.com, vittoria@borgomonterosso.com

Castello di Piovera

Giugno: visite libere nel Parco Storico, ogni domenica con orario 15.00-18.00.

La visita libera al Castello parte alle 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00 (massimo 20 persone a turno) e la visita guidata alle 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00 (massimo 10 persone a turno). Dato l’accesso limitato, si consiglia fortemente la prenotazione.

COSTO BIGLIETTO: Visita guidata del Castello, con Parco e Museo degli Antichi Mestieri: intero 12 €; ridotto (6-13 anni) 6 €; gratuito per visitatori con disabilità.

Parco, Museo degli Antichi Mestieri e collezioni del Castello (visita libera): intero 10 €; ridotto (6-13 anni) 5 €. Parco e Museo degli Antichi Mestieri: intero 5 € adulti; ridotto (6-13 anni) 2,5 €.

INFORMAZIONI

via Balbi, 2 – 15047 Alluvioni Piovera ( AL )

Tel: +39 0131 698128 , +39 346 2341141, +39 0131 698121

Email: info@castellodipiovera.it