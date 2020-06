La rassegna Castelli Aperti prosegue. Di domenica in domenica sono sempre più numerose le dimore storiche che aprono le porte dopo l’emergenza sanitaria.

In provincia di Alessandria, domenica 28 giugno prime visite della stagione al castello di Piovera che propone “Raccontami il castello”, un percorso tematico che si snoda lungo i saloni del piano nobile tra arredi, decorazioni e costumi d’epoca, dalla torre fino alle cantine, passando per le antiche cucine: un autentico viaggio nel passato. La visita continua negli antichi granai e nel parco, dove trovano spazio suggestivi itinerari storici, artistici, culturali, naturalistici di una ricchezza sorprendente ( adulti: 10€

bambini (6-12 anni): 5€. Orari: 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00).



Sia pure con la ridefinizione dovuta alla pandemia, ripartono anche al castello di Monastero Bormida, in provincia di Asti le attività espositive. Ad accogliere i visitatori saranno, domenica 28 giugno, i paesaggi langaroli del pittore albese Libero Nada, esposti nelle sale del piano terreno, nell’ambito del suggestivo percorso di visita che comprende l’antico refettorio del monastero benedettino, la sala della macina e le cantine. La mostra inaugura venerdì 26 giugno alle ore 17 e sarà poi aperta fino al 26 luglio, il sabato dalle 16 alle 19 e la domenica dalle 10,30 alle 12,30 e dalle 15,00 alle 19,00. L’ingresso è libero e gratuito. Nelle giornate di apertura guidata del castello medioevale la mostra è compresa nel percorso di visita.



In provincia di Cuneo riprendono le visite guidate agli interni del castello di Sanfré che partiranno alle ore 15.50, 16.50, 17.50 a gruppi di massimo 10 persone munite di mascherine. Per chi vorrà invece scoprire soltanto il parco storico, le visite guidate saranno alle 15, 16 e 17. La prenotazione è fortemente consigliata al 338 6413535.



In provincia di Torino imperdibile è l’apertura mensile del castello di Foglizzo. Le visite guidate saranno nel pomeriggio con partenza alle ore 15, 16 e 17 a gruppi di massimo 15 persone al fine di garantire il necessario distanziamento. L’ingresso sarà unicamente consentito ai visitatori muniti di mascherina. E’ fortemente consigliata la prenotazione al 339 2629368 o all’indirizzo mail info@castelliaperti.it Costi: 6 euro adulti, gratuito fino ai 10 anni, disabili con accompagnatore, residenti. I possessori di Torino + Piemonte Card hanno diritto a una riduzione di 1 euro.

Domenica 28 giugno sarà possibile anche visitare, in piccoli gruppi, il giardino e l’orto-giardino di Casa Lajolo, a Piossasco. Il numero di accessi temporanei sarà contingentato: per evitare rischi di assembramento, si consiglia di prenotare la visita scrivendo a info@casalajolo.it o telefonando al 348.7095508. L’orario di apertura è dalle 10 alle 13 e dalle14,30 alle 18.

Ingresso al giardino e all’orto-giardino con visita guidata: costa 6€. Ridotto a 4€ per gli under 25 anni, gli Amici di Castelli Aperti, e i possessori della Piemonte Card.

Ingresso libero per bambini fino a 10 anni, i possessori dell’Abbonamento Musei Piemonte, e della tessera FAI.

Di seguito invece tutte le aperture e gli orari di domenica 28 giugno in Piemonte:



PROVINCIA DI ALESSANDRIA

BORGO DI ROSIGNANO MONFERRATO Le visite guidate gratuite partono dall’Info Point, con orario 10.00-12.30 e 15.00-18.00. In caso di gruppi è consigliato comunicare in anticipo l’orario di arrivo ed il numero di partecipanti.

VILLA OTTOLENGHI AD AQUI TERME visite guidate con partenza alle ore 16,30, è necessario prenotare telefonando al numero 3356312093. Aperto su prenotazione per gruppi (min. 10 persone). Villa, giardino e cantina con degustazione: 10 €. Tempio di Herta (min. 5 persone, su prenotazione): 10 €. Biglietto cumulativo (min. 5 persone, su prenotazione): 15 €.

CASTELLO DI PIOVERA

La visita libera al Castello parte alle 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00 (massimo 20 persone a turno) e la visita guidata alle 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00 (massimo 10 persone a turno). Dato l’accesso limitato, si consiglia fortemente la prenotazione.

Visita guidata del Castello, con Parco e Museo degli Antichi Mestieri: intero 12 €; ridotto (6-13 anni) 6 €; gratuito per visitatori con disabilità.

Parco, Museo degli Antichi Mestieri e collezioni del Castello (visita libera): intero 10 €; ridotto (6-13 anni) 5 €.

Parco e Museo degli Antichi Mestieri: intero 5 € adulti; ridotto (6-13 anni) 2,5 €.

Tariffa gruppi: sconto del 10%; tariffa scuole: in base alle attività scelte.

CASTELLO DEI PALEOLOGI – MUSEO CIVICO ED ARCHEOLOGICO AD ACQUI TERME

dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 16.00 alle 20.00. Intero 4 €; ridotto (6-18 anni, over 65) e gruppi (min. 20 persone) 2 €; scuole 1 €; gratuito fino a 6 anni, visitatori con disabilità, Abbonamento Musei Torino Piemonte.

CASTELLO DI GABIANO

Visite guidate alle cantine storiche degustazione dei vini, nel porticato adiacente all’emporio (su prenotazione). L’Emporio dei vini è aperto con orario 10.00-12.00 e 14.00-18.00.

L’accesso al parco secolare ed al giardino a labirinto è aperto tutti i giorni, con orario 10.00-18.00.

Visite guidate su prenotazione per gruppi (min. 25 persone).

Intero 15 €; ridotto (6-12 anni, over 65, Tessera Amici di Castelli Aperti) 8 €.

CASTELLO SANNAZZARO DI GIAROLE

Visite guidate alle 11.30 ed alle 16.00. Si richiede la prenotazione al 335 1030923.

Intero 10 €; gruppi (min. 12 persone) 8 €; ridotto (11-18 anni) 5 €; scuole 3 €; gratuito fino a 10 anni.