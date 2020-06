Sul web è possibile imbattersi in numerose guide che consigliano come organizzare l’armadio femminile, mentre poche informazioni vengono date sui must have che non possono proprio mancare nel guardaroba di un uomo. Tuttavia, sono tanti i capi passepartout, soprattutto nella bella stagione, che permettono di ricreare un abbigliamento estivo da uomo di classe, senza lanciarsi verso uno shopping sconsiderato e poco fruttuoso.

Il pantaloncino da mare

Con l’estate non possono mancare le lunghe giornate sulla spiaggia e anche in questo ambiente informale è importante non dimenticare di indossare capi adeguati ed alla moda. I più coraggiosi indossano il costume a mutande, tuttavia l’abbigliamento da mare per uomo vede primeggiare senza ombra di dubbio il classico pantaloncino, che è ormai disponibile in tutte le tinte e fantasie. Sia che scegliate un modello al ginocchio che uno a metà coscia, è importante avere almeno un costume a pantaloncino nel guardaroba, in grado di nascondere un po’ di pancetta di troppo ed ideale anche per fare un aperitivo dopo la spiaggia senza sentirsi inadeguati. Infatti, con questo capo è possibile ricreare dei veri e propri outfit estivi alla moda.

Le T-shirt in cotone

Sembra banale, ma molti dimenticano quanto sia utile avere una bella scorta di T-shirt in cotone nel proprio armadio. Questo capo è ideale per un abbigliamento estivo da uomo casual e senza pretese, ideale per una passeggiata con gli amici senza risentire delle alte temperature. Ormai sono disponibili T-shirt in tutte le salse, scritte e tonalità lasciano spazio alla fantasia e, soprattutto, si hanno modelli ideali per tutte le tasche. Le magliette in cotone si sposano bene sia con i bermuda che con i pantaloni lunghi, è possibile optare per modelli più aderenti se si vuole mettere in mostra il proprio fisico o per quelli più morbidi, creando con pochissimo sforzo degli outfit estivi per uomo di effetto e che non passeranno inosservati. Ad esempio il noto brand Yamamay propone T-shirt semplici e leggere, prediligendo il cotone, una fibra naturale che garantisce la giusta traspirazione della cute e offrendo soluzioni sia per chi ama maglie a tinta unite, che per chi è alla costante ricerca di nuove fantasie con cui arricchire il proprio guardaroba. Un consiglio utile è quello di tenere nell’armadio le magliette dei toni principali: nera, bianca, beige, blu, che si sposano bene con tutti gli outfit.

La camicia bianca

Per una serata in dolce compagnia, invece, è immancabile la classica camicia bianca. Il materiale estivo per eccellenza è il lino, che garantisce freschezza nelle giornate più calde, tuttavia anche il classico cotone può essere scelto senza problemi. La camicia bianca è ottima per la stagione calda perché camuffa quegli aloni antiestetici di sudore che risaltano con tutte le altre sfumature, e soprattutto è ottima sia con outfit estivi da uomo formali, che per sdrammatizzare un bermuda. Molti utilizzano questo capo addirittura nell’abbigliamento da mare per uomo, magari per una serata di balli sulla spiaggia. Inoltre, il bianco risalta e fa un grande effetto con l’abbronzatura, per lasciare senza parole la propria compagna. Infatti, anche in estate è importante mantenere uno stile elegante per le serate più impegnative in dolce compagnia e la camicia bianca, se non si vuole soffrire il caldo, è senz’altro la soluzione ideale!