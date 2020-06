A seguito di comunicazione inviata dal Servizio S.I.A.N. dell’Asl di Novi Ligure, il Sindaco, Gian Paolo Cabella, ha emesso un’ordinanza che dispone il divieto temporaneo di utilizzo per usi alimentari dell’acqua erogata dal civico acquedotto, nella zona che comprende:

tutte le abitazioni da via Manzoni fino a via dei Mille, via dei Mille fino allo stadio Girardengo, zona via Crispi, l’area urbana ricompresa tra tali vie in direzione Pozzolo Formigaro.

In base alle analisi eseguite dall’Arpa di Alessandria, infatti, nella colonnina di viale della Rimembranza è stata rilevata la presenza di batteri coliformi ed escherichia coli in quantità non conformi alla norma.

Il Comune, informa, inoltre, che si stanno predisponendo autobotti con acqua potabile presso lo Stadio Comunale Girardengo e in piazza Pascoli.