Ricerca per:

Cerca notizia Ricerca per:

Oggi Cronaca è un quotidiano indipendente: non riceve alcun finanziamento pubblico nè da parte di partiti politici.

All’ingresso del Palazzo Comunale di Tortona sono inoltre disponibili i modelli cartacei per l’iscrizione ai corsi ed il contenitore dentro al quale inserire, in busta chiusa, la domanda, con allegata fotocopia di documento d’identità (carta d’identità o permesso di soggiorno o richiesta di permesso) e codice fiscale.

https://www.cpia2al-noviligure.edu.it/ nella sezione: “iscrizioni online, compilando lo specifico modulo. In caso di necessità e a richiesta, la segreteria potrà assistere telefonicamente gli interessati nella compilazione.

In considerazione delle disposizioni di contenimento COVID-19, la procedura di pre-iscrizione avviene in maniera ordinaria online tramite il sito della scuola

Possono partecipare adulti Italiani e Stranieri che abbiano compiuto 16 anni . Possono partecipare anche i quindicenni, in presenza di esigenze particolari ed eccezionali e seguiti con progetti specifici da EELL e/o istituzioni formative, è subordinata al parere del Dirigente Scolastico e della Commissione del CPIA, che valuteranno i singoli casi. I corsi verranno organizzati sulla base delle iscrizioni in fascia oraria pre-serale.

Anche per l’anno scolastico 2020-2021 il Comune di Tortona ospita i corsi di formazione per adulti gestiti dal CPIA – Centro Provinciale Istruzione Adulti di Novi Ligure.

Anche il prossimo anno il Comune di Tortona organizza gratis corsi di italiano per adulti