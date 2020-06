L’ospedale di Tortona non è più Covid-hospital e un poco alla volta i reparti dovrebbero riaprire ma c’è un problema e riguarda l’ortopedia diretta dal bravissimo dottor Giancarlo Bonzanini.

Parliamo di un primario di assoluto valore che ha fatto diventare l’ortopedia tortonese un fiore all’occhiello con un livello sanitario all’avanguardia ma il reparto, come tutti gli altri in funzione a Tortona, con l’emergenza Covid è stato trasferito a Novi Ligure. Adesso dopo che l’ospedale verrà sanificato i medici dovrebbero rientrare a Tortona tuttavia è sorto un problema e riguarda proprio la mancanza di medici: quelli attualmente in servizio, infatti, sono sufficienti solo per un reparto: o Tortona o Novi Ligure.

Ma andiamo con ordine a spiegare cos’è accaduto.

Tutto nasce lo scorso anno a metà del 2019 a causa della penuria di medici nel reparto di Ortopedia all’ospedale di Novi Ligure che, dopo un periodo di emergenza, decide di stipulare una convenzione con alcuni ortopedici provenienti dal settore privato. Il reparto novese torna a funzionare ma la convenzione è scaduta il 31 dicembre scorso e non è stata rinnovata.

Col 2020 iniziano i problemi per i due reparti di ortopedia (Novi e Tortona) che diventano di fatto uno soltanto ma la questione non fa in tempo ad emergere in tutta la sua gravità a causa del Covid-19 perché l’ortopedia di Tortona viene chiusa e trasferita a Novi Ligure.

Attualmente l’equipe ortopedica dell’ospedale di Tortona, infatti, sta lavorando all’ospedale di Novi Ligure per garantire il mantenimento in funzione di quel reparto.

Se l’ortopedia dovesse tornare a Tortona il reparto di Novi chiuderebbe, in quanto è rimasto solo il primario, il dottor Enrico Chiapuzzo e i contratti con i medici privati non sono stati rinnovati e a quanto pare la gara per reclutare nuovi medici non è stata ancora bandita e quindi l’ortopedia di Novi, se dovesse riaprire quella di Tortona, verrebbe chiusa.

L’ospedale di Novi Ligure con la legge regionale 1/600 è diventato primario e molto più importante rispetto a quello di Tortona che invece è stato declassato per cui la domanda che si pone è semplice: Novi Ligure si priverebbe di un reparto così importante come l’Ortopedia?

La speranza è che al più presto L’Asl e La Regione possano stipulare una nuova convenzione con il privato perché altrimenti i vertici sanitari si troverebbero di fronte alla scelta se tenere aperta l’ortopedia a Tortona o a Novi Ligure.

Secondo voi, l’ASL, che decisione prenderebbe?