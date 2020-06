Ricerca per:

A concludere un breve discorso il Sindaco della citta che ha ricordato i concittadini caduti durante l’epidemia di coronavirus e ha ringraziato la Protezione Civile, Croce Rossa e Misericordia, la Polizia Locale, le altre Forze dell’Ordine e tutte le associazioni che durante il periodo dell’emergenza si sono prodigate per aiutare la cittadinanza.

Un gesto che rappresenta i più alti principi sui quali si fonda la nostra Nazione, un ringraziamento sincero per l’impegno e l’abnegazione e una sorta di incoraggiamento a fare ancora molto, vedendo il tricolore sventolare sulla Città.

Gli automezzi del soccorso alpino, croce rossa italiana, misericordia, protezione civile Tortona, protezione civile bassa valle Scrivia, servizio emergenza radio, associazione “Enrico Cucchi, citta di Tortona settore servizi alla persona e alla comunità, polizia municipale, guardia di finanza, associazione nazionale carabinieri protezione civile, si sono schierati di fronte alla Torre dove, dalle auto e con tutte le garanzie di sicurezza, gli equipaggi hanno assistito alla cerimonia mentre una rappresentanza degli associati si è schierata per all’alzabandiera.

Hanno parteciperanno le Associazioni di assodarmi dei Marinai d’Italia, dei carabinieri, della polizia di stato, degli alpini, le Organizzazioni di Protezione Civile che hanno contributo alla gestione dell’emergenza sanitaria per il corona virus in questi ultimi mesi.

Martedì 2 giugno 2020 l’Amministrazione comunale di Tortona, consapevole delle necessarie restrizioni imposte dalla situazione e dalla prevenzione del contagio, ha organizzato e si è svolta la cerimonia di celebrazione della Festa della Repubblica, attenendosi alle norme organizzative come previste per il 25 aprile. I partecipanti si sono radunati alle ore 11,45 presso il Monumento dei Fucilati sotto la Torre del castello, poi alle ore 12.00 la cerimonia è iniziata con l’alzabandiera presso la Torre del Castello, simbolo della città.