Come è noto, in passato sono state espresse ripetute segnalazioni anche da operatori sanitari dell’Ospedale Civile di questa via Venezia per il fenomeno dei parcheggiatori abusivi in Piazzale Berlinguer. Nel pomeriggio di ieri, personale della Sezione Volanti della Questura di Alessandria in transito nella zona per vigilanza e contrasto al citato fenomeno illegale, procedeva nei confronti di un cittadino straniero che, all’interno del parcheggio, si avvicinava alle autovetture in transito per indicare ai conducenti dove posteggiare il mezzo e per poi chiedere loro delle somme di denaro.

Giunti sul posto, gli Agenti identificavano immediatamente il malfattore, il senegalese K. Pepe Ngagne 31 anni, nei cui confronti risultavano diversi precedenti di Polizia tra cui anche sanzioni amministrative per esercizio abusivo dell’attività di guardiamacchine o parcheggiatore in altre città.

Anche ieri, infatti, il nordafricano richiedeva insistentemente denaro a chi intendeva posteggiare la propria auto in prossimità dell’Ospedale, compresi gli operatori sanitari, impegnati nel fronteggiare la grave emergenza epidemiologica da covid-19.

L’uomo veniva dunque accompagnato presso gli Uffici della Questura per la compilazione degli atti di competenza e, per i fatti di cui sopra, veniva deferito in stato di libertà ai sensi dell’art. 7 co. 15 bis seconda parte del Codice della Strada.

Nei confronti del predetto, il Questore della Provincia di Alessandria emetteva, tramite Divisione Anticrimine della Questura, un Foglio di Via Obbligatorio dal Comune di Alessandria, di fatto vietandone il ritorno per tre anni.