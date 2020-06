Il CAV Centro di aiuto alla vita, sarà presente con un punto di ascolto e appoggio in Tortona.

“I CAV (centri di aiuto alla vita) limitrofi a Tortona – di ce Roberto Bruno – hanno prestato aiuto a madri e donne con una gravidanza difficile o indesiderata, nella nostra zona e rafforzeranno la loro presenza in Tortona con un punto di ascolto e appoggio dove giovani madri e donne con una gravidanza difficoltosa o inattesa potranno trovare un vero ascolto e un concreto aiuto. Segnaliamo da subito il numero verde (anche anonimo) 800 813 000 e la possibilità di una chat anonima sul sito www.sosvita.it“

“Potete trovarci localmente – aggiunge Roberto Bruno – anche ai numeri: Adele 339-8664264 – Anna 339-1808390 e Roberto 338-3930486. Cerchiamo volontari desiderosi di aiutare e difendere la vita e benefattori per poter dare latte per neonati, pannolini e altri generi di necessità alle mamme in difficoltà.”