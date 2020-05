Ricerca per:

Grande successo per il primo incontro di “Calici senza frontiere” il trivial game online organizzato dall’associazione “Incontri DiVini”.Venerdi’ 8 maggio si replica l’appuntamento con una seconda edizione che vedra’ la sfida ancora piu’ ricca di giochi divertenti.In palio al vincitore verra’ donata una bottiglia di Monferrato DOC dell’azienda agricola Bergaglio.L’appuntamento e’ su Skype alle ore 21, per partecipare bisogna iscriversi mandando un messaggio al numero whatsapp 3791851796 oppure scrivere una mail a info.incontridivini@gmail.com