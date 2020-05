Un modo per far sentire a medici e infermieri che lavorano 12 ore al giorno in ospedale senza neppure avere la possibilità di recarsi in bagno, la vicinanza dei tortonesi e il grande apprezzamento per l’eccellente lavoro che svolgono, per il sacrificio e la dedizione con cui lo svolgono e soprattutto l’amore di tanti concittadini verso questi operatori sanitari che, da mesi, svolgono un duro lavoro in ospedale e non devono essere dimenticati, specie in questo periodo in cui sembra che il virus stia rallentando.

Questa è stata l’iniziativa che si è svolta ieri ed è stata sintetizzata con una piccola frase: “Orgogliosi e fieri di medici e infermieri”.

Recita così, infatti, come potete vedere dall’immagine in alto, il testo dello striscione tramite il quale, i ragazzi della tifoseria del Derthona calcio, hanno voluto rendere omaggio agli operatori sanitari di tutta Italia, ma sopratutto a quelli dell’ospedale di Tortona.

“In questi mesi dove improvvisamente ci è stato tolta la possibilità di seguire il nostro amato Derthona – si legge in una nota diffusa dal Gruppo Disagio Tortona – abbiamo apprezzato chi, spesso nel silenzio e con turni di lavoro massacranti, ha salvato la nostra gente. Questo è il momento di fare il tifo per loro e ringraziarli, per questo abbiamo voluto esprimere il nostro omaggio, tramite uno striscione, specialmente dedicato a tutti i medici e infermieri dell’ospedale di Tortona, per i quali siamo, appunto, orgogliosi e fieri”.

E’ stata una bella idea, una piccola iniziativa di solidarietà che però merita la più ampia risonanza e il “grazie” da parte di tutti gli abitanti nei confronti di chi lavora in ospedale a Tortona, non solo in condizioni molto difficili ma anche mettendo a rischio la propria vita.

I nostri ringraziamenti nei loro confronti, non saranno mai abbastanza.