L’amministrazione comunale di Tortona guidata dal Sindaco Federico Chiodi mette in campo una serie di agevolazioni per gli operatori economici locali in vista della prossima riapertura di tante attività.

Oggi pomeriggio, venerdì 15 maggio, la Giunta comunale di Tortona ha approvato un atto di indirizzo con le misure di sostegno al tessuto economico della città a seguito dell’emergenza COVID-19, che diventerà atto concreto non appena il decreto legge, già da qualche giorno annunciato dal Governo e diffuso in bozza, sarà effettivamente pubblicato in Gazzetta Ufficiale.



In particolare il Comune ha previsto una serie di interventi a favore della ripartenza delle attività commerciali cittadine:



1. di adottare ogni atto o provvedimento teso alla più ampia agevolazione del carico fiscale Tosap nei confronti delle attività economiche interessate;



2. non sarà richiesto il pagamento del canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche per le attività per le quali, per effetto delle disposizioni governative, l’occupazione non si è realizzata ovvero è stata del tutto inibita la fruizione del suolo pubblico per le finalità per le quali era stato concesso;



3. l’esenzione dal pagamento di ogni onere connesso alle nuove occupazioni di spazi ed aree pubbliche richieste da attività di pubblico esercizio come ristoranti e bar, al fine di compensare il minor uso delle superfici di esercizio connesso al distanziamento interpersonale imposto dall’emergenza sanitaria, per il periodo dell’anno in corso connesso a detta esigenza;



4. la possibilità di estensione senza oneri aggiuntivi dei dehor e delle occupazioni suolo già assentite da parte di pubblici esercizi, fino a cessata emergenza, al fine di consentire una migliore organizzazione degli spazi per il rispetto delle disposizioni sulle distanze interpersonali;



5. di snellire le procedure di istruttoria delle pratiche, prevedendo anche l’esenzione dal pagamento dei relativi costi;



6. di precisare che i citati ampliamenti dovranno essere compatibili con la normativa prevista dal codice della strada e la legislazione urbanistico/edilizia, dando atto, che la durata, unitamente alla gratuità restano validi fino al termine stabilito dai provvedimenti governativi in fase di approvazione;



7. di adottare nel centro storico cittadino eventuali specifiche limitazioni alla circolazione, anche con l’apposizione di dissuasori fisici, se ritenute necessarie affinché dette occupazioni possano essere ampliate.