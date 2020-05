Non si fermano: malgrado il Covid e malgrado l’emergenza; malgrado le difficoltà economiche del mondo del lavoro e di una crisi che potrebbe essere devastante, loro sono lì, sempre pronti ad aiutare il prossimo e chi ne ha bisogno.

Parliamo dei giovani di “Azione Tortona” che meritano un grande riconoscimento perché anche questa mattina, domenica 10 maggio, presso la sede di via Pelizzari, hanno distribuito pacchi alimentari a decine di famiglie tortonesi. Tutto gratis e tutto grazie alla raccolta che hanno fatto e all’acquisto, a spese loro, di generi alimentari che insieme al profondo impegno che mettono per aiutare i tortonesi, fa di loro qualcosa di molto singolare nel panorama tortonese e per questo meritano un doveroso “grazie” da parte di tutta la Comunità perché pochi sanno essere così disponibili come loro.

“Il nostro impegno sul territorio – spiega il responsabile di Azione Tortona, Andrea Mantivani – è costante anche in questa emergenza. Ci siamo attivati fin da subito in collaborazione con il Comune di Tortona, per svolgere diverse iniziative di volontariato, sia nelle consegne di alimenti a domicilio, sia nel presidio dei varchi dell’ospedale”.

“Inoltre abbiamo voluto acquistare ulteriori generi alimentari per fare una distribuzione extra – conclude Mantovani – in considerazione del fatto che troppe famiglie non hanno ancora ricevuto la cassa integrazione, e tante attività non hanno ancora visto i 600€ promessi dal Governo. Noi non possiamo stare fermi a guardare e vedere lentamente fallire questa Nazione”.