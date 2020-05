Ricerca per:

la manifestazione è organizzata dal Circolo del Cinema di Tortona, in collaborazione con la Fondazione Cassa di risparmio di Tortona e con MULTIVAC si prevedono chiacchiere, decostruzioni e riflessioni sulla cultura pop a cura di Nicola Santagostino Nuovo appuntamento con, “Specchi memorabili: villains ed eroi”

Sabato a Tortona, grazie al Circolo del Cinema vanno in scena i fumetti e Fiction