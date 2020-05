All’Ospedale San Giacomo di Novi Ligure è stato riaperto l’ingresso principale di via Edilio Raggio. L’accesso degli utenti, consentito dalle ore 7,30 alle 18,00, è presidiato con zona filtro per garantire la sicurezza dei pazienti come da indicazioni correnti in merito all’attuale emergenza COVID 19. L’uscita è prevista dal passo carraio ex Pronto Soccorso, sempre in via Edilio Raggio.

Questo il commento del Sindaco, Gian Paolo Cabella: «Apprendiamo con soddisfazione dell’apertura dell’accesso principale, segno che la situazione sta tornando gradualmente alla normalità. Ci auguriamo che il Presidio possa presto operare a pieno regime e ci adopereremo affinché continui a rappresentare un punto di riferimento fondamentale per tutto il territorio novese».