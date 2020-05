Con la fine del Lockdown riprende anche l’attività dell’Osservatorio astronomico di Casasco anche se per ora solo in video dal vivo. Il primo appuntamento è per domenica 31 maggio alle 21.

“Pensando al Nord Europa – dicono all’Osservatorio – il pensiero vola subito agli spettacoli astronomici che esso offre durante il corso dell’anno: dalle aurore boreali al Sole di mezzanotte. Durante questa serata parleremo di questi e altri eventi astronomici visibili nei Paesi Scandinavi. In questo momento difficile, anche l’Osservatorio Astronomico Naturalistico di Casasco si è equipaggiato per poter continuare le conferenze, in modalità online: per la prima volta, verrà effettuata una live YouTube! Seguiteci su https://www.youtube.com/channel/UCa_Xo-RCScndPhLj3yBoXxg/

Vi aspettiamo numerosi domenica 31 maggio settembre alle ore 21:00 in live!